"دفاع النواب" عن بيان "ماكين": تدخل سافر في شؤون دولة ذات سيادة

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن بيان السيناتور جون ماكين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن وضع الحريات في مصر، ومزاعم وجود تدخل في الانتخابات الرئاسية، تدخل سافر في شأن دولة ذات سيادة.

وأوضح كدواني في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية تتم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون، ووفقًا لأحكام الدستور، وهناك مدة كافية للتقدم بأوراق الترشح، ولا يوجد قمع للحريات كما يزعم ماكين.

وأضاف كدواني: "هناك مخالفة من أحد المرشحين، وهناك جهة سيادية لها أحكامها وقواعدها القانونية الحاكمة".

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحديث عن وجود قمع، كلام مكذوب لا سند له من الواقع، وانتقاد أحكام الإعدام شيء غريب، لأن من صدرت بحقهم الأحكام، متهمون في تفجيرات الكنائس وحرق أقسام الشرطة، والمحاكم، والمجمع العلمي، واقتحام وزارة الداخلية.

وتابع: "هذه أحداث إرهابية، تحصد أرواح الأبرياء دون ذنب، والمحاكمات تجرى وفقًا للقوانين، والمتهمون أخذوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، والمحاكمات أخذت وقتها ثبت في النهاية أنهم مذنبون.