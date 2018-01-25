وزير التعليم العالي: تكليفات السيسي تهدف لاستقطاب الجامعات المتميزة دوليا

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف للتوسع في منظومة التعليم العالمي واستقطاب الجامعات المتميزة دوليا، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مركزا للتعليم والبحث العلمي بالشرق الأوسط وإفريقيا بإنشاء فروع للجامعات الدولية المرموقة عالميا بالعاصمة الإدارية.

وذكر بيان صادر اليوم الخميس، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبدالغفار زار جامعة "ليفربول" البريطانية تلبية لدعوة منها، حيث كان في استقباله عدد من الخبراء والمستشارين البريطانيين في مجالات الأبحاث والتأثير والربط الثقافي وهم: بروفيسور جانيت بيير، والسيد باتريك هاكيت، وبروفيسور انتونى هولاندر، وبروفيسور دينا بيرش.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار - خلال الزيارة - إن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بدعم التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أننا بصدد إنشاء مدينة تعليمية جديدة للعلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، يُخصص جزء منها لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية داخل مصر.

واستمع الوزير والوفد المرافق له لعرض تقديمي حول التخصصات المختلفة بجامعة ليفربول ودورها المتميز في ربط البحث العلمي بالصناعة، وأيضاً حرص الجامعة على التواجد عالميا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشرح الدكتور خالد عبد الغفار والوفد المرافق له أهمية مصر الجغرافية والتاريخية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى البنية التحتية المتمثلة في المعاهد والمراكز البحثية ومراكز التميز داخل الجامعات، وخطة الدولة واهتمامها بربط البحث العلمي بخطط التنمية المستدامة لمصر 2030، وتناول أوجه التعاون العلمي والبحثي في المرحلة القادمة وإمكانية إنشاء فرع لجامعة "ليفربول" بمصر.

ودار حوار حول كافة الاستفسارات الخاصة بالحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات وحرية التعبير عن الرأي للطلاب في ظل وجود اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية المتنوعة.

وأشاد مسؤولو جامعة "ليفربول" بالاتفاقية التي تم توقيعها بين وزيري التعليم العالي للدولتين، والتي تنص على تشجيع الجامعات البريطانية للتوأمة وإنشاء أفرع لها بمصر، وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدل على ثقة المجتمع العالمي والبريطاني بصفة خاصة بما يتم من تطوير وتغيير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، واستعادة مصر لدورها في مجال التعليم العالي بالدول الإفريقية والعربية، والثقة في التطور الاقتصادي ومستقبل التنمية بمصر في ظل التقارير الدولية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة خلال السنوات القليلة القادمة.

رافق الدكتور خالد عبدالغفار خلال الجولة وفد يضم كل من: الدكتور يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد صالحين مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، والدكتور ريم بهجت المستشار الثقافي لمصر بالمملكة المتحدة، والدكتور جيف ستريتر مدير المكتب الثقافي البريطاني بمصر، وفي ختام الزيارة قام الوفد المصري بعمل جولة داخل الجامعة؛ للتعرف على إمكانياتها التدريسية والبحثية.