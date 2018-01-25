وزير الآثار: 76% نسبة الانتهاء من أعمال إنشاء المتحف الكبير

الجيزة - أ ش أ:

أكد وزير الآثار الدكتور خالد العنانى أنه تم إنجاز حوالي 76% من إجمالي حجم الأعمال بالمتحف وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمعدني لمباني المتحف و60% من أعمال التشطيبات الداخلية و56% من الأرضيات و الساحات الخارجية، كما تم الانتهاء من اعمال انظمة الالكتروميكانيك بنسبة 50% ، واعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع بنسبة 70% ، واعمال انظمة الاتصالات الذكية بنسبة 20%.

وأشار وزير الآثار إلى أنه من المقرر افتتاح المتحف بالكامل فى عام 2022، لافتا إلى أنه سيتم وفقا للجدول الزمني المحدد الانتهاء من المرحلة الثانية من المتحف ونقل 54 قطعة أثرية له قبل شهر يوليو 2020.

من جانبه، قال المشرف على المتحف الدكتور طارق توفيق إن اجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف وصل إلى 42 ألفا و755 قطعة أثرية، منها 4266 من مجموعة آثار الملك توت عنخ آمون من اجمالي 5200 قطعة، كما تم ترميم 19 ألفا و643 قطعة اثرية وصيانة 17 ألفا و249 أثرا، كما تم نقل 24 أثرا ضخما سيتم عرضها ضمن سيناريو عرض المرحلة الاولي عند الافتتاح الجزئى للمتحف نهاية العام الحالي.

وأكد الدكتور طارق توفيق أنه سيتم عرض الكنوز والمقتنيات الفريدة للملك توت عنخ آمون بطريقة جديدة وجذابة عند الافتتاح الجزئى للمتحف، حيث تم تخصيص قاعة تبلغ مساحتها نحو 7500 متر مربع لعرض تلك المقتنيات بصورة كاملة، موضحا أن عرض مقتنيات الفرعون الذهبى بصورة كاملة سيساهم فى الرواج للمتحف الكبير الذى يعد من أهم متاحف العالم، وتنشيط الحركة السياحية لمصر .

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