تحذيرات من طقس الخميس والجمعة.. والأرصاد توجه نصائح للمواطنين

كتبت – سحر عزام:

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضح "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "extra news" اليوم الخميس، أن الأيام القادمة تشهد نشاطًا للرياح، وسقوطًا للأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقال "عبد العال"، إن ذروة حالة عدم الاستقرار اليوم وغدًا، ثم تنحسر الأمطار بدايةً من نهاية يوم غد، على السواحل الشمالية الشرقية حتى رفح، موضحًا، أن هناك اتصالات مباشرة بين الهيئة والإدارة العامة للمرور للإبلاغ بالنشرات الجوية وأي اضطراب بالطقس.

ووجه رئيس الهيئة، عددا من النصائح للمواطنين خلال هذه الأيام، بعدم نزول الصيادين لعرض البحر؛ لاضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، متابعًا: "على قائدي السيارات توخي الحذر؛ أثناء سقوط الأمطار"، مؤكدًا ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة نظرًا لانخفاض درجات الحرارة خاصة في فترات الليل.