وزير الري: مباحثات سد النهضة يتولاها وزراء خارجية الدول الثلاث.. والجميع يحتاج إلي تضافر الجهود

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مؤتمر التغيرات المناخية على دول البحر المتوسط تمهيدي للمنتدي العالمي للمياه، بدولة البرازيل المنعقد، في مارس المقبل، لافتاً إلي ضرورة توحيد الروئ بين تلك الدول.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريح خاص لمصراوي، أن التواصل بين مصر والسودان وإثيوبيا مستمر عن طريق وزراء خارجية الدول الثلاث، موضحًا أن مصر تستهدف تقليل الآثار الناتجة عن سد النهضة.

وأشار وزير الري إلي أن المباحثات مع الجانب الإثيوبي لم تنقطع، بالرغم مما أعلن عن رفض إثيوبيا مشاركة البنك الدولي كطرف محايد، مؤكداً أن دول حوض النيل وتحديدا مصر والسودان وإثيوبيا دول جوار والجميع يحتاج إلي تضافر الجهود.