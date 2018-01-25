الأرصاد عن طقس الجمعة: "أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق"

القاهرة - مصراوي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، على أن تمتد لبعض محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء، وفق البيان الصادر اليوم الخميس، أن تشهد السواحل الشمالية أمطار غزيرة ورعدية، فيما يسود طقس بارد على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتنبأ الخبراء - أيضًا - بنشاط الرياح على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة "العظمى - الصغرى" على مختلف أنحاء الجمهورية:

القاهرة 08 15

وسط الدلتا 08 15

الإسكندرية 11 15

بلطيم 09 14

مطروح 09 15

السلوم 09 15

سيوة 08 15

بورسعيد 10 14

دمياط 10 14

العريش 07 16

السويس 09 15

رأس سدر 08 16

نخل 03 13

نويبع 12 17

طابا 08 15

كاترين 02 06

الطور 10 16

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 10 17

مرسى علم 12 18

المنيا 08 16

أسيوط 06 15

سوهاج 07 16

قنا 01 17

الأقصر 07 18

أسوان 08 18

أبوسمبل 08 17

الوادي الجديد 03 17

شلاتين 13 23

أبو رماد 14 22