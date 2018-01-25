وزير الآثار: مصر تبني الهرم الرابع بنقل "رمسيس الثاني" للمتحف الكبير

كتب ـ محمد لطفي ويوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن مصر تبني الهرم الرابع، بنقل تمثال رمسيس الثاني إلى البهو العظيم بالمتحف الكبير، اليوم، لافتا إلى أنه أضخم تمثال في العالم، ويصل وزنه أكثر من 80 طنًا، وارتفاعه 11 مترًا، وهو واحد من أشهر ملوك مصر القديمة، وحكايته ترجع للدولة الـ18 قبل الميلاد.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مشروع المتحف ليس عملًا فرديًا، والدولة كلها تعمل بهذا المشروع، وعلى رأسها الرئيس السيسي، الذي يؤكد ضرورة تنفيذ هذا المشروع في التوقيتات المحددة والوزارة ملتزمة بذلك، والمهندس شريف إسماعيل يتابع الأمر بشكل أسبوعي.

كما وجه الشكر إلى دولة اليابان لجهدها في نجاح المشروع الضخم، وشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي دخلت المشروع في بدايته بنسبة تنفيذ 17%، واليوم أصبحت نسبة التنفيذ أكثر من 70% وشكر خاص لمحافظ الجيزة.

يشار الى أن نقل الملك رمسيس الثاني ليس الأول من نوعه، ولكن ربما يكون الأخير، بعد أن بدأت رحلته بالاكتشاف في منطقة معبد ميت رهينة العظيم قرب ممفيس، التابعة لمركز ومدينة البدرشين بالجيزة، وهي الموطن الأصلي لتمثال رمسيس الثاني، ونُقل إلى القاهرة ليستقر في ميدان رمسيس، قبل أن يُنقل مرة أخرى الى المتحف المصري الكبير عام 2006 تمهيدًا لوضعه في مكانه الأخير، اليوم.