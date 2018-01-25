ساويرس عن ثورة يناير: "حرة نقيّة رغم أنف الكارهين"
كتبت-مروة شوقي:
وصف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ثورة 25 يناير في ذكراها السابعة، بـ"الثورة الحرّة النقية".
وقال ساويرس عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "ثورة حرة نقية رغم سرقتها واستغلالها وتبعاتها.. رغم أنف الكارهين! 25 يناير".
جاءت تدوينة ساويرس ردًا على أحد المتابعين، الذي غرّد قائلاً: "سلام لكل من افترش الأرض والسماء في 18 يوم في عصر الخوف، وهانت روحه أمام لحظة من حب صادق لوطن يحتضر وأمل صادق في تغيير لم يحدث".
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