ساويرس عن ثورة يناير: "حرة نقيّة رغم أنف الكارهين"

كتبت-مروة شوقي:

وصف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ثورة 25 يناير في ذكراها السابعة، بـ"الثورة الحرّة النقية".

وقال ساويرس عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "ثورة حرة نقية رغم سرقتها واستغلالها وتبعاتها.. رغم أنف الكارهين! 25 يناير".

جاءت تدوينة ساويرس ردًا على أحد المتابعين، الذي غرّد قائلاً: "سلام لكل من افترش الأرض والسماء في 18 يوم في عصر الخوف، وهانت روحه أمام لحظة من حب صادق لوطن يحتضر وأمل صادق في تغيير لم يحدث".