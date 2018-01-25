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ساويرس عن ثورة يناير: "حرة نقيّة رغم أنف الكارهين"

11:48 ص الخميس 25 يناير 2018
ساويرس عن ثورة يناير: "حرة نقيّة رغم أنف الكارهين"

المهندس نجيب ساويرس

كتبت-مروة شوقي:

وصف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ثورة 25 يناير في ذكراها السابعة، بـ"الثورة الحرّة النقية".

وقال ساويرس عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "ثورة حرة نقية رغم سرقتها واستغلالها وتبعاتها.. رغم أنف الكارهين! 25 يناير".

جاءت تدوينة ساويرس ردًا على أحد المتابعين، الذي غرّد قائلاً: "سلام لكل من افترش الأرض والسماء في 18 يوم في عصر الخوف، وهانت روحه أمام لحظة من حب صادق لوطن يحتضر وأمل صادق في تغيير لم يحدث".

ثورة يناير

نجيب ساويرس ثورة 25 يناير تويتر

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