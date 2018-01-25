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سلطات مطار القاهرة ترحل 26 مهاجراً غير شرعي

12:22 ص الخميس 25 يناير 2018
سلطات مطار القاهرة ترحل 26 مهاجراً غير شرعي

القاهرة- (أ ش أ):

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الماضية، 26 مهاجرًا غير شرعي من السودان وإثيوبيا ونيجيريا ومالي إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض التسلل إلى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار بأن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح والشرقية، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث أقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، حيث تم ترحيل 20 سودانياً، و3 إثيوبيين، ونيحيريين ومالي واحد بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفاراتهم بالقاهرة.

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مطار القاهرة الدولى أثيوبيا السودان الهجرة غير الشرعية

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