​قيادي بتيار الكرامة ينفي ترشح حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب- محمد نصر:

قال عماد حمدي، القيادي في تيار الكرامة، الذي أسسه حمدين صباحي، إن المرشح الرئاسي السابق لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه حسم موقفه منذ عدة أشهر، ولن يترشح مطلقًا.

جاء ذلك تعليقًا على التصريحات التي نقلها النائب مصطفى بكري بأنه من المرجح أن يقوم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف حمدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة"، مشيرًا إلى أن صباحي وقع على توكيل لدعم خالد علي في الانتخابات الرئاسية قبل أن ينسحب الأخير اليوم.

وأكد أن الحزب كان على اتصال بخالد علي طيلة الوقت لدعمه في الانتخابات.

وكان النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كشف عن ظهور مرشح جديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال يومين، قائلاً: "من المرجح أن يكون هذا المرشح حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".