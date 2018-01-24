إيناس عبد الدايم تتدخل لحل أزمة "المسرح القومي" وتأمر بافتتاحه أول فبراير

مصراوي:

في تدخل عاجل نجحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة فى وضع حل نهائى لعقبات اعادة افتتاح المسرح القومى والذى اغلق لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر وذلك بعد اجتماع مع الشركة المنفذة للاعمال والبيت الفني للمسرح واعلنت وزير الثقافة عن فتح ابوابه للجمهور وبدء نشاطه من جديد اعتباراً من التاسعة مساء الخميس الاول من فبراير بالعرض المسرحى (اضحك لما تموت ) تأليف لينين الرملى واخراج عصام السيد وبطولة نبيل الحلفاوى ، محمود الجندى ، سلوى عثمان ، ايمان امام ، تامر الكاشف ، زكريا معروف وحمدى حسن .

المعروف ان المسرح القومى انشئ عام 1886 كمسرح مكشوف تحت اسم مسرح حديقة الازبكية ثم اعيد بنائه 1920 كمسرح مغلق بنظام العلبة الايطالية ، وتأسست فرقة المسرح القومى عام 1935 تحت ادارة الشاعر خليل مطران وتتابع عليه قامات فنية وثقافية عظيمة فى مصر منهم يوسف وهبى ، احمد حمروش ، كرم مطاوع ، سعد اردش ، سميحة ايوب ، سمير العصفورى والدكتورة هدى وصفى ، وفى مشهد مؤلم احترق فى سبتمبر عام 2008 وظل مغلقاً ما يزيد عن سبع سنوات حتى افتتحه الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الاسبق فى ديسمبر 2015 ، وعقب الافتتاح شهد عروضاً متميزة منها بحلم يا مصر ، ليلة من الف ليلة ، من القلب للقلب ، كلنا واحد وامسيات رمضانية .