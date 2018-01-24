​نائب الوفد: مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد استطلاع رأي الحكومة

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة أرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعده الحزب إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها فيه.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته في جلسة حوار مجتمعي يعقدها الحزب مع متضرري قانون الأحوال الشخصية مساء الأربعاء، أن أبو شقة قرر إحالة المشروع لأخذ رأي الجهات المعنية المتمثلة في وزارة العدل والأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء، كخطوة إجرائية أولى على أن يرسلوا آرائهم منتصف فبراير المقبل قبل مناقشة المجلس لمشروع القانون.

وتابع: "قرر أبو شقة بأن يستضيف المجلس جلسات حوار مجتمعية للاستماع لجميع وجهات النظر للأطراف المتضررة تحت قبة البرلمان، وهو بمثابة حراك حقيقي للقانون".

ونوّه فؤاد، بأن الحزب ملتزم بكل ما جاء في مشروع القانون والتي أهم البنود: الحق الأصيل للرؤية هو الاستضافة أو الاصطحاب ولن نحيد عن هذه النقطة من أجل مشروع متكامل يخدم الأسرة المصرية".