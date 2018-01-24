وزير الصحة: إقامة أول مصنع لمشتقات الدم في تاريخ مصر

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان عن إقامة أول مصنع لمشتقات الدم في مصر، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء منه، ويعتبر المصنع نقلة تاريخية بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والقضاء على فيروس سي.

وأشار الوزير إلى أنه تم، اليوم الأربعاء، فتح المظاريف المقدمة من قبل 3 شركات عالمية (شركة إيطالية وأخرى صينية وأخرى من كوريا الجنوبية) للشراكة في هذا المشروع، لافتاً إلى أنه سيتم في 11 فبراير القادم إعلان نتيجة البت الفني، ثم في 15 فبراير سيتم فتح المظروف المالي للشركة وعليه ستتم ترسية الشراكة على شركة ما، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المصنع في غضون 18 شهرًا بتكلفة تقديرية مالية نحو 6 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء اليوم، باللجنة المشكلة برئاسة اللواء طبيب مصطفى أبوحطب، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وبحضور ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة ألفت غراب، رئيس شركة أكديما، وذلك بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى دعمه الدائم لجميع الصناعات المحلية بصفة عامة ومشروعات القطاع الصحي بصفة خاصة، لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين، مؤكداً على رؤية الرئيس بأن تمتلك مصر "القدرة" على إنشاء مصنع ينتج مشتقات الدم، ومنها البلازما بدءًا من مرحلة التبرع بالدم ومروراً بتجميع البلازما، ونهايةً بإخراج المنتج.

ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن امتلاك مصر لمصدر البلازما الخام يعتبر ثروة قومية، لافتاً إلى أن هذا المشروع مشروع قومي، وأن إنشاء هذا المصنع سيوفر على مصر استيراد مشتقات الدم الذي يتطلب حجز نصيب مصر من البلازما قبل الاستيراد بعام ونصف العام، فضلاً عن أن هذا المصنع سيوفر الكثير من الوقت والمال لمصر.

جدير بالذكر أن البلازما تمثل 57%من الدم، وتتكون من 90% بروتينات و10% مياه.