الخارجية رداً على "جون ماكين": ثورة 25 يناير ملك للشعب المصري وحده

القاهرة -( أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل، شكلاً وموضوعاً، البيان الذى أصدره عضو مجلس الشيوخ "جون ماكين"، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وذكرت الخارجية أن البيان يتضمن اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي، مؤكدة أن ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده لا يحتاج لمن يذكره بها، وتمثل قيمة تاريخية عظيمة أقر بها دستوره، وخرج الملايين في 30 من يونيو دفاعا عن قيمها ومبادئها.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها أن ما أورده السيناتور "ماكين" لا يعدو كونه محاولة أخرى للمصادرة على احتفالات المصريين بثورة يناير من خلال ترديد ادعاءات واهية سبق دحضها بالحجة والبراهين.

وأضافت أنه من المؤسف تجاهل ما حققته مصر من خطوات مهمة من أجل إعلاء قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار دولة القانون، وإنجازات اقتصادية واجتماعية هامة على مسار التنمية الشاملة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب في تطور تاريخي غير مسبوق على الساحة المصرية.

وأكدت وزارة الخارجية أن خلو بيان "جون ماكين" من أية إشارة إلى حجم وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري الآن، يمثل عدم تقدير للشعب المصري.

وأشارت إلى أن بيان ماكين يعكس إغفالا لما يخوضه الشعب المصري من مواجهة شرسة ضد إرهاب خسيس، راح ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وأبناء الجيش والشرطة، ويستهدف زعزعة أمنه واستقراره وإهدار مكتسبات ثورتيه وتهديد نسيجه الوطني.