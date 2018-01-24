"دعم مصر": انسحاب خالد علي لا يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد نصر:

قال عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، إن انسحاب المحامي خالد علي من سباق الانتخابات الرئاسية لا يوثر على سير العملية الانتخابية، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مشروع وطن، ولابد أن يستكمله.

وأضاف غلاب في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قيادات الائتلاف تدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا بأن الرئيس تحدث بكل صراحة ووضوح عن المرحلة التي نعيش فيها، والمواطن يدرك ذلك جيدًا.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، في مؤتمر صحفي قبل قليل، عدم خوضه السباق الانتخابي، وأنه لن يتقدم بأوراقه للهيئة العليا للانتخابات.

كانت حملة المرشح- الذي بدأ جمع التوكيلات قبل أسبوعين- عقدت اجتماعًا طارئًا، أمس، لدراسة موقفهم على خلفية بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن مخالفات الفريق سامي عنان، الذي أعلن ترشحه دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.

كشفت مصادر بالحملة لمصراوي، أن خالد علي واجه عاصفة غضب في الاجتماع الطارئ، مع أعضاء اللجنة المركزية لحملته الانتخابية؛ على خلفية بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن مخالفات الفريق سامي عنان. لافتة إلى أن الاجتماع تم فيه استطلاع سريع للرأي، وانتهى إلى رفض الاستمرار في السباق الرئاسي، فيما أبدى المرشح رغبته في الاستمرار.

وكان "علي" أعلن، في نوفمبر الماضي، عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.