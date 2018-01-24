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النائب العام يعود من النمسا بعد مشاركته بمؤتمر نواب عموم المتوسط

09:28 م الأربعاء 24 يناير 2018
النائب العام يعود من النمسا بعد مشاركته بمؤتمر نواب عموم المتوسط

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، المستشار نبيل صادق، النائب العام، قادمًا على رأس وفد نيابي من فيينا بعد زيارته للنمسا التي استغرقت عدة أيام حيث شارك خلالها في فعاليات مؤتمر نواب عموم المتوسط.

وذكرت مصادر بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات سفر النائب العام من استراحة كبار الزوار بالمطار على الطائرة المصرية القادمة من فيينا.

وبحث المؤتمر مختلف القضايا القانونية والنيابية التى تهم دول المتوسط ودعم تنسيق التعاون بينها في كل المجالات القانونية والقضائية، كما التقى النائب العام المستشار نبيل صادق بعدد من نواب عموم الدول المشاركة لدعم التعاون الثنائي ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

النائب العام مطار القاهرة الدولي نبيل صادق فيينا النمسا

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