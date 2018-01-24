السيسي يهنئ الشعب بذكرى ثورة 25 يناير: سعت للحرية والكرامة الوطنية

كتب – محمود مصطفى:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى ثورة 25 من نياير.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ66، اليوم الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، إن ثورة الـ25 من يناير سعت لنيل الحرية والكرامة الوطنية، ومن أجل تحقيق تلك المطالب سالت بعض الدماء.

وتابع الرئيس: "مما لا شك فيه أن تعزيز الاستقرار ودولة القانون شرط جوهري للمضي قدمًا في تحقيق جهود التنمية على المستويات كافة".

وقال السيسي، إن الإرهاب الأسود كان أحد أهم التحديات التي عاثت في المنطقة فسادًا، وفي مواجهة هذا الواقع المرير وقفت مصر بمفردها لمواجهته بقوة وعزم لا يلين بمساندة شعبها العريق.

وأضاف الرئيس: "كلف الشعب، الشرطة وقواته المسحلة بالتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهته بعون الله وتوفيقه.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية عيد الشرطة الـ66، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ومنح وسام الجمهورية لأسماء الشهداء.

يحضر الاحتفال، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.​