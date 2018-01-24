السيسي للمصريين: "انتبهوا جيدًا.. ومحدش يغيّر البوصلة في اتجاه آخر"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحفاظ على أمن مصر القومي في هذه المرحلة الدقيقة أمر صعب، فلا يخفى عليكم حجم التهديدات التي تواجه المنطقة، والتي تجاوزت كل التحديات السابقة؛ نظرًا لاشتعال الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية والمذهبية، فضلًا عما تعاني منه بعض الدول العربية من حرمان من الأمن والغذاء والمأوى والخوف وانهيار الأمل في المستقبل.

وتابع الرئيس السيسي: "في ظل هذا المشهد القاسي نجحت مصر بتوفيق من الله وبحكمة شعبها وجهود وتضحيات الجيش والشرطة، في تجنب الكثير من الأخطار الحقيقية التي كانت ومازالت وستظل تحيط بهذا الوطن".

وأضاف الرئيس السيسي: "زي ما قولت لكل المصريين، انتبهوا جيدًا وخليكم دايمًا محافظين على الهدف، محدش يحاول يغير البوصلة في اتجاه غير الاتجاه اللي إحنا واخدينه، محدش ياخدنا في اتجاه ويغيب علينا، ده مش هيحصل، إحنا بنتكلم في البناء والتعمير والإصلاح، من فضلكم".

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية عيد الشرطة الـ66، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ومنح وسام الجمهورية لأسماء الشهداء.

يحضر الاحتفال المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.​