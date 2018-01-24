كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تعزيز الاستقرار ودولة القانون من أهم عوامل التنمية، وستظل مصر ماضية نحو المستقبل بعزم وثقة.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 66 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس السيسي: "رجال الشرطة جزء لا يتجزأ من شعب مصر، وقدموا المثل في البسالة والشجاعة، ونثمن تضحيات وبطولات رجال الشرطة".

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية عيد الشرطة الـ66، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ومنح وسام الجمهورية لأسماء الشهداء.

يحضر الاحتفال المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.​