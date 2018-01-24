إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، اليوم الأربعاء، قرارات إزالة 37 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

وبلغت مساحة التعديات فدانين اثنين و6 قراريط أرض زراعية بنطاق الوحدات المحلية بقرى "الشوبك، وشيبة، والنخاس، والعصلوجي، والزنكلون"، حيث تمت مساواة المخالفة بمنسوب سطح الأرض للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، على أن التعدي على الأرض الزراعية يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن، مؤكدًا على ضرورة التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية باعتبارها تمثل أمناً قومياً وغذائياً للمواطنين.