السيسي: عيد الشرطة سيظل رمزًا لسيادة الشعب على أرضه

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تكون يومًا قاعدة للإرهاب، ولن يستطيع أحد هزيمتنا ما دمنا متحدين.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 66 لعيد الشرطة، اليوم الاربعاء.

وأضاف الرئيس السيسي: "الإرهاب الأسود أكبر التحديات التي واجهت المنطقة، ومصر نجحت في تجنب الكثير من الأخطار بفضل رجالها".

وتابع: "سيظل يوم الشرطة رمزاً لسيادة الشعب على أرضه، والحفاظ على أمن مصر القومي مسئولية عظمى".