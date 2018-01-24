"غرفة السياحة": تلقينا 100 تظلم من الشركات حتى الآن

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عبدالناصرالشيخ، مسؤول الشؤون القانونية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن استلام الغرفة أكثر من 100 تظلم من شركات السياحة الواقع عليها جزاءات بالإلغاء أو الإيقاف خلال عهد الوزير السابق، منذ فتح باب تلقي الطلبات أول أمس وحتى الآن.

وأعرب الشيخ لمصراوي، اليوم الأربعاء، عن توقعه بتزايد عدد الشركات المتقدمة بتظلمات في ختام اليوم، وأن الغرفة ستحصد العدد النهائي بعد غلق باب تلقي الطلبات مباشرة لحين تقديمه إلى لجنة السياحة الدينية لرفعه إلى وزارة السياحة.

وبدأت غرفة شركات السياحة، أول أمس، بناء على قرار وزارة السياحة ولجنة السياحة الدينية، استقبال طلبات التظلمات من شركات السياحة، وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن تقدم لوزارة السياحة لإعادة النظر في العقوبات، وتتضمن آليات تقديم طلب التظلم: "اسم الشركة وعنوانها وتاريخ عملها وسبب وقوع الجزاء عليها واستيفاء كل البيانات الأخرى الخاصة بها". ​