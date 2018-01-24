السيسي يحمل نجل شهيد في الاحتفال بعيد الشرطة -(فيديو)

كتبت - عايدة رضوان ومعتز عباس:

حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجل شهيد الشرطة العقيد محمد وحيد حبشي مصيلحي، أثناء منح أسر الشهداء أوسمة الجمهورية والاستحقاق، خلال الاحتفال بالعيد الـ 66 للشرطة.

يذكر أن العقيد محمد وحيد، استشهد أثناء مشاركته في مأمورية لقطاع الأمن الوطني أثناء ضبط مجموعة من العناصر الإرهابية المختبئة بالمنطقة الجبلية بالكيلو 135 طريق الواحات الجيزة.

وبدأ الاحتفال بعيد الشرطة الـ66 بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب.

وكرم الرئيس السيسي عددًا من أسر الشهداء خلال الاحتفال.

يحضر الاحتفال المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

ويعد احتفال الشرطة تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.