"السياحة" تسدد 20 مليون دولار مستحقات شركات الطيران

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزيرة السياحة، عن سداد جزء كبير من المبالغ المستحقة لشركات الطيران منذ عامي 2015 و2016، في البرنامج القديم لدعم الطيران العارض بقيمة 20 مليون دولار حتى أبريل 2017، لافتة إلى عدم حصول البعض الآخر على حقوقه نتيجة بعض المشكلات الإدارية مثل نقص التوقيع والضوابط الخاصة بالأوراق.

وأكدت رجب لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي لبحث المشكلات المتعلقة بدعم برنامج الطيران وحقوق الشركات للمساعدة والتسهيل في حدود القانون والضوابط لحل كافة المشكلات الخاصة بالأمر وهذا للبرنامج القديم.

وأضافت أن برنامج دعم الطيران الجديد 2016 ـ 2017، يسير بخطة سليمة وتقدمت شركات كثيرة للحصول على الدعم خلال شهر سبتمبر الماضي للحصول عليه، على أن ينتهي في شهر أكتوبر المقبل، وليس لدينا حصر بعدد الشركات من أول نوفمبر 2016 وحتى نهاية مايو 2017.

وكانت وزارة السياحة، أعلنت استمرار برنامج تحفيز الطيران العارض بأنواعه "منتظم منخفض التكاليف – عارض – مختلط" القادم للمطارات السياحية المصرية حتى 31 أكتوبر 2018، كاشفة عن زيادة قيمة التحفيز لـ6 آلاف دولار للرحلة للطيران المنتظم، وزيادة تحفيز العارض لـ3 آلاف دولار للرحلة

يذكر أن وزارة السياحة، تلقت 5209 استمارة بطلبات سداد مستحقات دعم الطيران لمنظمي رحلات الأجانب وشركات الطيران، وتم قبول 2505 استمارات فقط، بعد استدعائهم لصرف مستحقاتهم، حيث يتم الصرف وفقا لجدول زمني محدد، بمشاركة 8 لجان من الوزارة.