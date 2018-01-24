السياحة: 200 فندق عائم بالأقصر وأسوان منها 70 مسجلًا فقط​

كتب- يوسف عفيفي:

أكدت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزيرة السياحة، أن الوزارة ما زالت في انتظار التحقيقات الجارية بشأن ملابسات حادث مصابي الفندق العائم بالأقصر، موضحة أن اللجان المشكلة تعمل بجدية تامة لكشف ملابسات الحادث وانتظار تحقيقات مستشفى الأقصر وصدور بيان رسمي من وزارة الصحة للبناء عليه حول التحقيق مع صاحب الفندق العائم والمدير.

وقالت رجب في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، إن اللجان المشكلة بقيادة عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الفنادق بالوزارة، حصلت على موافقة الوزارة بالنزول فورًا للتفتيش على الفندق الخاص بالحادث وكشف ملابسات التحقيقات ورفع تقرير إلى وزيرة السياحة لاتخاذ قرار وزاري بشأنه، بالإضافة إلى حصولها على الموافقة المستمرة بعمل حملة تفتيش موسعة على كافة الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان.

وأوضحت أن عدد الفنادق العائمة بالصعيد المسجل برامجها بوزارة السياحة يبلغ ما بين 60 إلى 70 فندقا عائما، من بين 200 فندق عائم، لا تعمل بالكامل بسبب احتياجها إلى إعادة التأهيل والتطوير، كما أن بدء إجازة نصف العام وارتفاع الطلب السياحي من الداخل والخارج جعل الفنادق تبدأ بالعمل من جديد دون الاستعداد الكامل للفنادق مما يسبب وقوع بعض المشكلات، موضحة أن الفنادق المسجل برامجها في وزارة السياحة تسير بشكل منتظم دون أي مشكلات.

وأكدت نائب وزيرة السياحة أن الحركة السياحية بالصعيد تسير بخطى منتظمة حتى الآن وهناك رسائل إيجابية مبشرة بالخير تشير إلى أن القطاع السياحي بدأ في التعافي تدريجيا وأفضل من الماضي.