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"الخشت" يُحيل واقعة سرقة المخطوطات بالمكتبة الأثرية للنيابة العامة

11:52 م الثلاثاء 23 يناير 2018
"الخشت" يُحيل واقعة سرقة المخطوطات بالمكتبة الأثرية للنيابة العامة

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتب - محمد قاسم:

أحال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واقعة سرقة المخطوطات الأثرية بالمكتبة التراثية بالجامعة والتي حدثت منذ قرابة عام إلى النيابة العامة، وقد تمت الإحالة قبل ثلاثة أشهر.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن جامعة القاهرة أن الدكتور الخشت أحال 9 من الموظفين العاملين بالمكتبة التراثية إلى التحقيق بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة.

كان الدكتور الخشت قد أصدر قراراه بتشكيل ثلاث لجان تختص بجرد وتسجيل كافة الأملاك والمقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات في عموم مكتبات الجامعة ومتاحفها.

كما شكل رئيس جامعة القاهرة لجنة أخرى تختص بتطوير المكتبة التراثية ووضع أنظمة مراقبة بأماكن تواجد المقتنيات الأثرية.​

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