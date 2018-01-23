"البنا" يشهد توقيع عقود إنشاء 5 مشروعات للإنتاج الداجني بالصعيد

كتب - أحمد مسعد:

شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مراسم توقيع 4 عقود لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجني بمحافظات قنا، سوهاج، بني سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجني وتشجيع الصناعات القائمة عليها.

من جانبه قال وزير الزراعة، إنه تم تخصيص مساحة إجمالية قدرها نحو 12 ألفًا و 275 فدانًا بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، لصالح 4 شركات، حيث يبلغ إجمالي استثمارات المشروعات الأربعة حوالي مليار و433 مليونًا و 600 ألف و 400 جنيه.

وأشار البنا إلى أن صناعة الدواجن تعد من المشروعات القومية الواعدة التي يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها، نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التي يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.

وأوضح وزير الزراعة أن العقود التي تم توقيعها تأتي في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة لتشجيع المستثمرين، للتوسع في إقامة المشروعات الكبرى خاصة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج وتشجيع الصناعات القائمة عليها، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي ونمو الاقتصاد القومي.

وأكد البنا أن تلك الخطوة أيضًا دليل على حرص القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية على تنمية محافظات الصعيد، وخلق المزيد من فرص العمل لأبنائه، وعمل مشروعات تنموية كبرى به.

وأشار وزير الزراعة إلي أن تلك المشروعات ستبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية حوالي 49 مليون دجاجة تسمين في العام الواحد، و 4 ملايين و 440 ألفًا و 265 أمهات تسمين في العام، و 155 ألف جدة تسمين في العام، و2 مليون و250 ألف بيضة فى العام، كما ستوفر عمالة مباشرة لحوالي 2000 عامل.

وأعلنت وزارة الزراعة أن الشركات التي تم التوقيع على تخصيص المساحات لها هي : شركة طيبة لجدود الدواجن، بمساحة قدرها 7000 فدان بمحافظة بني سويف من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإقامة مشروع بطاقة استيعابية قدرها 145 ألف جدة تسمين، لإنتاج حوالي 2 مليون أم تسمين في العام الواحد، والمشروع عبارة عن 4 مزارع جدود كل منها 4 عنابر بإجمالي 16 عنبرًا، فضلاً عن إقامة معمل بيطري، ووحدة لإنتاج الأعلاف، حيث يبلغ إجمالي استثمارات هذا المشروع حوالي 230 مليون جنيه.

وضمن الشركات أيضًا: شركة قنا للدواجن، بمساحة 2500 فدان بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، ولاية المحافظة، لإقامة مشروع تربية أمهات التسمين، تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 40 ألفًا و 265 أمًا، بإجمالي 12 مليون دجاجة تسمين، والمشروع عبارة عن 3 محطات أمهات كل منها 5 عنابر، فضلاً عن 16 محطة تسمين تتكون كل منها من 5 عنابر، باستثمارات إجمالية بلغت 263 مليونًا و175 ألف جنيه.

وبحسب الوزارة فالشركة الثالثة هي: شركة القاهرة للدواجن، بمساحة 2750 فدانًا بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإقامة مشروعين، أحدهما مشروع للجدود طاقته الاستيعابية 110 ألف جدة، لإنتاج حوالي 4.4 مليون أم، فضلاً عن مشروع لأمهات التسمين طاقته الاستيعابية حوالي 35 مليون طائر تسمين، حيث يبلغ إجمالي استثمارات المشروعين حوالي 917 مليون جنيه.

كما تم توقيع العقد الرابع مع الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي لمساحة 25 فدانًا بمحافظة سوهاج، والتي يجرى حاليًا استكمال باقي الإجراءات الخاصة بها، لإقامة مشروع بياض لإنتاج 2 مليون و281 ألفًا و250 بيضة سنويًا، حيث يبلغ إجمالي استثمارات هذا المشروع نحو 23 مليونًا و425 ألفًا و400 جنيه.