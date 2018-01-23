أزمة الصيادلة| وكيل النقابة يخطر وزير الصحة بإيقاف "محيي عبيد"

كتب - أحمد جمعة:

في تصعيد جديد، خاطب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بإحالة نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد للتحقيق وإيقافه لمدة 3 أشهر عن مزاولة مهام منصبه.

جاء ذلك بناءً على اجتماع 17 عضوًا بمجلس نقابة الصيادلة أمس الإثنين، في غياب النقيب محيي عبيد.

وأبلغ وكيل النقابة، وزير الصحة، بتكليفه قائماً بأعمال النقيب طبقا للقانون، ومنحه صلاحيات النقيب بما فيها التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

واشتعلت الأزمة داخل نقابة الصيادلة مساء الإثنين، على خلفية قرار نقيب الصيادلة بإيقاف 6 أعضاء عن العمل وإحالتهم للتحقيق ومنع دخولهم مبنى النقابة، فيما ردّ الأعضاء بإيقاف النقيب عن العمل لمدة 3 أشهر وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في عدة "مخالفات".

وحصل مصراوي على محضر اجتماع الأعضاء الـ 17، حيث ترأس الاجتماع الدكتور عصام عبد الحميد وكيل المجلس، ومن بين الحضور: أحمد فاروق، أحمد عبيد، ثروت حجاج، صبري الطويلة، هيثم عبد العزيز، جورج عطاالله، وحيد عبد الصمد.

ووافق مجلس النقابة على إحالة الدكتور محيي عبيد للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وتكليف الدكتور عصام عبد الحميد قائما بأعمال النقيب ومنحه كافة الصلاحيات.

كما قرر المجلس التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد نقيب الصيادلة للتحقيق في شكوى عضو المجلس أحمد عامر، بشأن استعانة النقيب لأنصاره في التعدي عليه داخل مقر النقابة بشارع قصر العيني.

كان "محيي عبيد" قرر إيقاف جميع الأعمال الإدارية والتعاملات المالية مع النقابة، مع اعتبار جميع العاملين في إجازة مدفوعة الأجر إلا لمن يتم استدعائه لمعاونة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لحين الانتهاء من أعمال المراجعة.

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