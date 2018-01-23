وزير النقل: مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة أسعار تذاكر القطارات

كتب - أحمد نجيب:

تصوير - علاء القصاص:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة سوف تراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل عند تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر السكك الحديدية.

وأضاف عرفات في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الكندي، المنعقد مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، إن هناك ٨٩% اشتراكات سنوية للركاب المسافرين بشكل يومي عبر قطارات السكك الحديدية، والوزارة تحتاج ٦٠ مليار جنيه لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية.

وتابع: "قطارات السكة الحديد ملكا للشعب وليست ملكا لهشام عرفات".