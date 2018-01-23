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نائب رئيس جامعة عين شمس يدعو الطلاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

09:52 م الثلاثاء 23 يناير 2018
نائب رئيس جامعة عين شمس يدعو الطلاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد قاسم:

التقى الدكتور فتحى الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، طلاب التربية العسكرية خلال أدائهم لطابور الصباح بحضور العميد خالد على مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

ودعا الشرقاوي الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحرية ووعي، والعمل بجد لخلق مستقبل أفضل لمصر لأنهم عماد الوطن.

كما أوضح أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي توفرها الإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة و التي تدعمها إدارة الجامعة للمساهمة في تكوين شخصية متوازنة وتنمية مهارات وقدرات طلاب الجامعة.​

فتحى الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الانتخابات الرئاسية

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