"الوفد" يستضيف جلسة حوار مجتمعي لمناقشة "الأحوال الشخصية"

كتبت- مروة شوقي:

يستضيف حزب الوفد، جلسة حوار مجتمعي بحضور عدد من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية في مصر، لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد، والنائبة عبلة الهواري.

ويحضر الجلسة، المقررة غداً الأربعاء، في الخامسة مساءً، بمقر الحزب الرئيسي، عددًا من الخبراء والمختصين في هذا الإطار، وسيتم التطرق خلال النقاش لأسباب عدم مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد المقدم الحزب.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن تحويل مشروعي قانوني تعديل الأحوال الشخصية، إلى وزارة العدل والأزهر الشريف، لإبداء رأيهما في المشروعين.