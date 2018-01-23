حميدة: بيان تأييد الحزب لترشح عنان صَدر بتوجيهات من الفريق شخصيًا

كتب- اسلام ضيف:

قال رجب هلال حميدة، أمين سياسات حزب العروبة "المستقيل"،، إنه يتعجب من موقف الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، الذي أوضح أن الفريق لا ينتسب لعضوية حزب مصر العروبة، وتنصل منه.

وتابع حميدة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "الفريق سامي عنان هو من أعطى الإشارة للحزب ممثلًا في سامي بلح، الأمين العام، في أن يخرج ببيان تأييد من الحزب لترشحه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة".

وأوضح أن بيان تأييد ترشح عنان صَدر بتوجيهات بالتليفون من الفريق عنان شخصيًا.

وتابع أنه لم يعلم ببيان التأييد إلا من خلال وسائل الإعلام رغم منصبه كأمين لجنة السياسات بالحزب.

وكان حميدة، أعلن استقالته من الحزب، اليوم الثلاثاء، وقال إن حزب العروبة أصبح "حزب الرجل الواحد" الذى يسعى ويفكر ويقرر، مضيفًا: "يكفي للتدليل على التخبط وعدم وضوح الرؤية باخيتار محمود رفعت متحدثًا للحملة الانتخابية لعنان بالخارج، وعلينا القول إن الفريق لا علاقة له بالحزب، وفي الوقت نفسه نجد اتصالات كثيرة لدعمه، مع الاستعانة بوجوه من الهاربين بالخارج ومنهم عمر عفيفي".