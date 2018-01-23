القوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

(مصراوي):

بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

السيد اللواء مجدى عبد الغفار

وزير الداخلية

"يسعدنى أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يؤكدون اعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى، كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952 الميلادى دفاعا عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والاستقلال.

رعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائما بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر

وكل عام وانتم بخير،،،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بهذه المناسبة.