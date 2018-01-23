جامعة الأزهر: تشكيل لجنة لبحث تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية

كتب – محمود مصطفى:

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطللاب، عن تشكيل لجنة من شباب الجامعة؛ لبحث التقنيات الخاصة ببدء تطبيق الكتاب الإلكتروني على الطلاب، بدءًا من العام المقبل.

وأضاف عامر في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تبحث المشكلات التقنية التي تواجه تطبيق الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة بدءًا من العام المقبل، بعد إلغاء الكتب الورقية تمامًا، موضحًا عق اللجنة اجتماعات مستمرة لبحث الانتهاء من الأمر.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن طباعة الكتب الورقية أمر مكلف للغاية، والكتب الإلكترونية تُمَكن الطلاب من الحصول على المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة، لافتًا إلى أن الجامعة تبحث إدخال أكثر من مقرر دراسي إلكترونيا، العام االمقبل.

ولفت يوسف عامر إلى أن الكتاب الإلكتروني يتيح للطلاب الاستفادة منه بعد انتهاء الدراسة؛ بسبب سهولة حفظها وتخزينها على المواقع الإلكترونية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الاتجاه العام هو ميكنة الجامعة بكل إداراتها وكلياتها ومستشفياتها ومراكزها البحثية لمواكبة التطورات الإلكترونية الحديثة والمتلاحقة.

وأضاف المحرصاوي، أن الجامعة اتخذت إجراءات جادة لتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني.