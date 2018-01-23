الحكومة تجتمع اليوم لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية

كتب- محمد غايات:

يعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

كما يستعرض المجلس مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين ومشروعات القوانين ذات الأولوية طبقا للأجندة التشريعية دعما للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويستكمل مجلس الوزراء مناقشة العديد من الموضوعات والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى الإجراءات الخاصة باستمرار توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية المختلفة بالمحافظات إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.