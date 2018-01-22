"أختام مزورة" تفجر أزمة داخل نقابة الصيادلة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، قرارًا بتفويض النقابات الفرعية باستخراج شهادات القيد وتحصيل رسوم النقابة العامة، والاشتراكات.

ويأتي هذا القرار في ظل اشتعال الأزمة بين النقيب، وأعضاء المجلس، والاتهامات المتبادلة بتزوير أختام النقابة.

وقال "عبيد"، إن القرار جاء نظرًا للأحداث التي تمر بها النقابة، واصطناع أختام مزورة مغايرة لختم النقابة، وقيام بعض أعضاء مجلس النقابة بإجراءات إدارية ومالية بالأختام المصطنعة.

جاء ذلك في الوقت الذي تقدم فيه الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة، بشكوى إلى اجتماع مجلس إدارة النقابة الذي ضم 17 عضواً في غياب النقيب، بشأن مخاطبة البنوك بأختام مزورة، واتهام المجلس بالتزوير.

وقرر الأعضاء إحالة نقيب الصيادلة إلى التحقيق وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس، وتعيين وكيل النقابة قائماً بالأعمال.

كما قرر المجلس اعتماد خاتم جديد للنقابة وتسجيله بالشهر العقاري، وتكليف وكيل النقابة الدكتور عصام عبدالحميد بإنهاء الإجراءات القانونية.