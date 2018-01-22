طارق الخولي: القائمة الرابعة للعفو الرئاسي مازالت قيد الدراسة - فيديو

كتب- محمد جمعة:

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وصاحب مبادرة إعادة دمج الشباب الصادرة بحقهم قرارات عفو رئاسي في المجتمع، إن القائمة الرابعة المتوقعة للعفو الرئاسي مازالت قيد الدراسة.

وأضاف الخولي، في حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، الاثنين، أن عدد الشباب المفرج عنهم خلال فترة عمله في لجنة العفو الرئاسي تخطى الـ600 شاب، مضيفاً: عدد منهم بعد خروجه من السجن وجد مشاكل كبيرة في العودة إلى العمل أو الدراسة.

وتابع: "هؤلاء الشباب شعروا بالإحباط، واجتمعوا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بإيجاد البيئة التشريعية والتنفيذية لدمجهم في المجتمع مرة أخرى".

وأكد الخولي، أنه تقدم بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة مناقشة بحضور وزراء ورؤساء لجان البرلمان، ورئيس هيئة الاستعلامات، لمعرفة سبل إعادة دمج هؤلاء الشباب، موضحاً أن المجلس يحاول حل كل المشاكل التشريعية والتنفيذية لإعادة تأهيلهم.

ولفت إلى أن هؤلاء الشباب لم يرتكبوا جرائم جنائية، ولكن الأمر متعلق بالسياسة أو التظاهر، مختتمًا حديثه: "نحن نريد دمجهم في المجتمع حتى لا نترك الشباب فريسة للجماعات الإرهابية، واللوائح والقوانين معقدة في ذلك الشأن، ولذلك نحتاج لتشريع جديد يسهل إعادة دمجهم في المجتمع".