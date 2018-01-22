عبد العال يلتقي أبناء الجالية المصرية في البحرين

كتب- أحمد علي:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال على أهمية دور أبناء مصر بالخارج كسفراء لوطنهم في البلدان التي يقيمون بها، ودورهم المهم في إيصال صوت مصر إلى العالم أجمع.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العال اليوم الإثنين بالجالية المصرية في مملكة البحرين، في إطار زيارته على رأس وفد برلماني.

وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب، أن عبد العال أكد كذلك خلال اللقاء حرصه خلال زياراته الخارجية على الالتقاء بممثلي الجالية المصرية في البلدان التي يزورها، مشددا على أهمية هذه اللقاءات في بناء جسور التواصل والتفاهم بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد الجالية المصرية على اعتزازهم بهذا اللقاء الذي نظمته السفيرة سهى الفار، سفيرة مصر لدى مملكة البحرين، معربين عن تقديرهم الكبير لحرص الدكتور عبد العال والوفد المرافق له على الالتقاء بهم، والاستماع إلى رؤاهم تجاه مختلف قضايا الوطن.