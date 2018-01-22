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السناوي: حسم الانتخابات الرئاسية مبكرًا يعطي رسالة سلبية

10:55 م الإثنين 22 يناير 2018
السناوي: حسم الانتخابات الرئاسية مبكرًا يعطي رسالة سلبية

الكاتب الصحفي عبدالله السناوي

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن الصورة العامة للانتخابات الرئاسية تعطي رسالة سلبية بأننا أمام انتخابات محددة سلفًا.

وأوضح "السناوي"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار" مساء الاثنين، أن الانتخابات منافسة وبرامج وقواعد عامة، وإذا لم يتم الالتزام بالقواعد فسيكون هناك خلل في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الأسبوع الحالي هو أسبوع حاسم للانتخابات الرئاسية.

وأضاف الكاتب الصحفي: "أتمنى أن يستكمل الفريق سامي عنان إجراءات الترشح حتى تكون هناك انتخابات".

عبدالله السناوي معتز الدمرداش آخر النهار الانتخابات الرئاسية

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