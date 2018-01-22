تأجيل إبحار فندق عائم بالأقصر بعد إصابة 32 نزيلًا بالإعياء

كتب- يوسف عفيفي:

شكلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مجموعة عمل من الوزارة للتحقيق في واقعة إصابة عدد من الأشخاص على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر بحالات إعياء، ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك ومتابعة الموقف والاطمئنان على أحوال المصابين، بالتنسيق مع محافظ الأقصر ووزارة الصحة وشرطة السياحة والآثار.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أصدرت "المشاط" تعليماتها بتشكيل لجنة من مكتب الوزارة بالأقصر للتفتيش على الفندق العائم بالاشتراك مع وزارة الصحة للتأكد من استيفاء كل الاشتراطات الصحية اللازمة وإعداد تقرير، والتنبيه على الفندق بعدم تسكين مجموعات جديدة وتأجيل الإبحار لحين تأكد الوزارة من السلامة الصحية به وانتهاء التحقيقات.

وأشارت الوزيرة إلى أنها كلفت لجنة بالتفتيش على جميع الفنادق العائمة التي تعمل حاليا بالأقصر؛ للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، مؤكدة على حرص الوزارة على صحة وسلامة كل السائحين المصريين الذين يقضون إجازاتهم في المقاصد السياحية المختلفة.

وصرح عبد الفتاح العاصي، وكيل الوزارة ورئيس قطاع الفنادق بالوزارة، بأن المصابين كانوا على متن فندق عائم وصل إلى الأقصر من مدينة أسوان مساء أمس، وبه 77 نزيلا، 72 منهم مصريون و3 من المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الواقعة بدأت بشعور عدد من نزلاء الفندق العائم بحالات إعياء، وتم نقل المصابين وعددهم 29 مصريًا، و٣ سعوديين إلى مستشفى الأقصر الدولي، ومستشفى أرمنت العام، لإجراء الفحوصات الطبية.

وأضاف عبد الفتاح العاصي أنه بناء على تعليمات الوزيرة، هناك متابعة للحالات بمعرفة مدير عام مكتب الوزارة بالأقصر وبالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار للاطمئنان عليهم حتى خروجهم جميعًا من المستشفيات.