بالتفاصيل والأسعار.. الإسكان تعلن موعد طرح وحدات المصريين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، طرح وحدات للمصريين بالخارج في 11 محافظة و21 مدينة جديدة، بأسعار تتراوح بين 190 و250 ألف جنيه.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم الاثنين، بمقر وزراة الإسكان، أنه لا يجوز للمواطن الواحد حجز أكثر من وحدة، مشددة على ضرورة قراءة شروط الحجز جيدًا قبل التقدم؛ للتأكد من أن الشروط مستوفاة قبل التقدم للحجز.

وأوضحت مي، أن هناك 18 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، للمصريين بالخارج في عدد من المدن بالمحافظات، بمساحات تصل إلى 90 مترًا، والتقديم يبدأ 4 فبراير المقبل.

وأوضحت أن سداد سعر الوحدة بالدولار ومن خلال تحويل بنكي من الخارج، وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحجز، قالت إنه تتضمن: صورة كل من (جواز السفر المصري للحاجز، والزوج أو الزوجة، وبطاقة الرقم القومي للحاجز، وبطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة، والإقامة)، على أن تكون هذه المستندات سارية، إضافة إلى صورة من مستند إثبات الحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج / وثيقة الطلاق / شهادة الوفاة).​