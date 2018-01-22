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التعليم: من حق المدارس الخاصة حجب نتائج الطلاب حال عدم دفع المصروفات

12:21 م الإثنين 22 يناير 2018
التعليم: من حق المدارس الخاصة حجب نتائج الطلاب حال عدم دفع المصروفات

كتبت-ياسمين محمد:

فوجئ عدد من أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، بحجب نتائج أبنائهم في الفصل الدراسي الأول؛ بسبب عدم إكمال أقساط الرسوم الدراسية.

وعلقت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم على الأمر بأنه من حق المدراس حجب نتيجة الامتحانات حال عدم دفع المصروفات الدراسية المحددة من الوزارة فقط.

وأوضح المصدر أنه حال حجب النتيجة بسبب عدم دفع الزيادات المقررة من المدراس الخاصة والدولية دون وجه حق، يجب على ولي الأمر تقديم شكوى رسمية لقطاع التعليم الخاص والدولي ليتم التحقيق فيها واتخاذ اللازم.

المدارس الخاصة المصروفات الدراسية وزارة التربية والتعليم

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