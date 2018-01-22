"تنشيط السياحة" ترعى زيارة أشهر حاملي الأرقام القياسية إلى مصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، رعاية الهيئة زيارة اثنين من أشهر حاملي أرقام جينيس القياسية العالمية إلى مصر في 26 و27 يناير الحالي، وهما أطول رجل في العالم (سلطان كوسين) وأقصر سيدة في العالم (جيوتي أمجي).



وأوضح الدميري، في بيان، اليوم الاثنين، أن الزيارة مهمة لتنشيط السياحة المصرية ونقل صورة إيجابية عن مصر، خاصة أن زيارة حاملي الأرقام القياسية تكون محط أنظار العالم والمتابعين لهم من كل الدول.

وقال إن الهيئة حريصة على استخدام أساليب مختلفة من الترويج والتنشيط من أجل جذب أعداد أكبر من السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق.

وأضاف أن الهيئة ترحب بأي تعاون مع المؤسسات الدولية من أجل مزيد من الدعاية لمصر ونقل صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري.