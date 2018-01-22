ضبط مشغولات ذهبية وساعات بـ400 ألف جنيه مع راكبين بمطار القاهرة- صور

كتب – طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولتي تهريب كمية من المشغولات الذهبية والساعات الثمينة، بحوزة راكبين قادمين من السودان؛ بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية، وبيع المضبوطات داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، في تصريحات اليوم، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة بدر، القادمة من الخرطوم، اشتبه عمرو العميري مأمور الجمرك في راكبين سودانيين، وبالعرض على أميرة عطية نائب مدير الجمرك، كلفت أحمد سيد الصغير مأمور الجمرك تحت إشراف حسين هيكل مدير الحركة ومشرف الصالة بتفتيشهم.

وأضافت المصادر، أنه بتفتيش حقائب الأول تبين وجود 620 قطعة ذهبية تزن حوالي نصف كيلو ذهب، مخفاة داخل كيس بلاستيك بين طيات ملابسه، ووضع عليها مادة كيميائية لإخفاء لون الذهب.

وتابعت المصادر، أنه بتفتيش حقائب الراكب الثاني تبين وجود 20 ساعة من نفس الماركة، مخفاة بين طيات ملابسه بالحقائب، وقيمة المضبوطات حوالي 400 ألف جنيه.

وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 5 و6 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.