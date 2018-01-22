بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار في 6 أكتوبر

كتب- السيد الحراني:

افتتح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، مصنع إلكتروستار بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر.

وأشاد المحافظ، بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة للمصنع، الذي يعمل بالكامل بنظام أتوماتيك بنسبة مكونات محلية تبلغ 80 %، وبخبرة وتكنولوجيا إيطالية حديثة، بنظام التكويد الإلكتروني، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 400 وحدة في الوردية 8 ساعات بعدد 129 عاملًا للوردية الواحدة.

وأوضح المحافظ، أن الدولة تعمل في الفترة الحالية على افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والمصانع لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار. ​