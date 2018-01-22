أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة حكاية وطن سامي عنان سد النهضة نصرة القدس الدوري المصري

بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مصنع إلكتروستار في 6 أكتوبر

12:11 م الإثنين 22 يناير 2018
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- السيد الحراني:

افتتح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، مصنع إلكتروستار بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر.

وأشاد المحافظ، بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة للمصنع، الذي يعمل بالكامل بنظام أتوماتيك بنسبة مكونات محلية تبلغ 80 %، وبخبرة وتكنولوجيا إيطالية حديثة، بنظام التكويد الإلكتروني، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 400 وحدة في الوردية 8 ساعات بعدد 129 عاملًا للوردية الواحدة.

وأوضح المحافظ، أن الدولة تعمل في الفترة الحالية على افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والمصانع لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار. ​

محافظ الجيزة محمد كمال الدالي المنطقة الصناعية الإمكانيات التكنولوجية فرص عمل مصنع إلكتروستار

الخبر التالى:

ضبط مشغولات ذهبية وساعات بـ400 ألف جنيه مع راكبين بمطار القاهرة- صور

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان