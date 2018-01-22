متحدث "عنان": دعم الإخوان لا يُزعجنا.. ونرفض شروطهم الستة

كتب – محمود رمزى:

أعلن الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، رفض الحملة للشروط الستة التي وضعها القيادي الإخواني يوسف ندا؛ لدعم جماعته للفريق في السابق الرئاسي.

قال حسني، اليوم الاثنين، في تصريح لمصراوي: "الفريق عنان يرفض أي شروط لانتخابه رئيسًا للجمهورية، وكان خطابه واضحًا لجميع المصريين، وليس لفصيل سياسي أو جماعة، وما يردده يوسف ندا يرفضه الفريق وحملته، فلا إملاءات أو تحالفات سرية مع أحد".

وأضاف: "دعم الإخوان لا يزعجنا، وهم أحرار في انتخاب من يريدونه، وأي مواطن مصري له الحق في انتخاب من يريد، والحملة وضعت خطابًا شفافا في التعامل مع الجميع".

وردًا على سؤال: "هل هناك اتصالات بين الإخوان والفريق عنان؟ قال حسني: "لا يوجد أي تواصل مع الإخوان، ولن يكون هناك اتصالات أو تحالفات سرية مع أحد، ونتعرض لتشويه متعمد بمحاولة إلصاقنا بالإخوان، وهو غير صحيح".

كان يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، قال في حوار مع وكالة "الأناضول" التركية، إنهم قد يقبلون انتخاب الفريق سامي عنان، للرئاسة شرط التزام الأخير بستة شروط.

ووجه ندا خطابه للفريق عنان، قائلًا: "أقول لك (عنان) بلا مواربة إن الإخوان سيظلون مع التوافق الوطني، وقد يقبلون بانتخابك للرئاسة مراعاة لعدة أمور".

وفي هذا الصدد، حدد ندا 6 محددات، لقبول الجماعة إمكانية دعم عنان، أبرزها إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات التي شهدت نجاح محمد مرسي (محبوس حاليًا) وطلب التنازل منه، وإلغاء الأحكام المسيسة، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها".

واختتم ندا، رسالته بالقول: "أسأل الله لك (عنان) العون والحماية والتوفيق لخير بلادنا وشعبها".​