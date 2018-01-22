"السياحة" تصدر عددًا خاصًا من "البحوث" عن أهمية التوعية

كتب - يوسف عفيفي:

أصدر قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة، عددًا خاصًا من مجلة البحوث السياحية بعنوان "التوعية بأهمية السياحة وأثرها علي الاقتصاد القومي".

وتضمنت المجلة عدة موضوعات منها التعريف بأهمية صناعة السياحة ومقومات الجذب السياحي بكل محافظات مصر، واستعراض التنوع الذي يتميز به المنتج السياحي المصري، إلى جانب التأكيد على أهمية الوعي السياحي ودوره في تنشيط الحركة السياحية وخلق انطباع إيجابي عن مصر أمام السائح.

ونوه الإصدار إلى بعض الظواهر والسلوكيات السلبية الطاردة للسياحة وأثرها على الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي، ودور منظمات المجتمع المدني في التغلب عليها.

وفي هذا الإطار دعت الدكتورة عادلة رجب نائبة وزيرة السياحة ومحررة الإصدار، منظمات المجتمع المدني إلى بذل قصارى الجهد للنهوض بالقطاع السياحي والارتقاء بالسلوكيات الحضارية وتعزيز التعاملات الإيجابية مع السائحين.

وأوضحت، ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل توعية المواطنين وتدريب العاملين بالقطاع السياحي، وتأهيلهم للتعامل مع مختلف السائحين والترحيب بهم على أرض الكنانة.