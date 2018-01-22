كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الأسبوع المقبل، 19412 قطعة أرض ضمن المرحلة التكميلية بـ12 مدن جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1000م2، ضمن محور أراض الإسكان المميز، وذلك للخاسرين في المرحلة التي تم طرحها في الفترة من 6 وحتى 29 أغسطس الماضي، بشرط عدم سحب جدية الحجز.

ويستعرض مصراوي تفاصيل مواقع قطع الأراضي وطرق التقدم لقطع أراضي الإسكان المميز.

بداية، سيتم طرح 3736 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و3264 قطعة بمدينة حدائق أكتوبر، و1264 قطعة بمدينة بدر، و4309 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و550 قطعة بمدينة السادات، و585 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و2731 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و790 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة.

كما سيتم طرح 379 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و340 قطعة بمدينة المنيا الجديدة، و447 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و466 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و485 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و66 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، وتقديم استمارات البيانات بعد استيفائها، وتحديد الرغبة في قطعة الأرض، مرفقًا بها إيصال سداد جدية الحجز السابق سداده، وصورة بطاقة الرقم القومي، لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز لديه، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً، من يوم الأحد 28 يناير الجاري، وحتى الخميس 15 فبراير المقبل.

أما عن أسلوب التخصيص، فسيتم إجراء قرعة يدوية علنية للمتقدمين بكل مدينة لتحديد الفائزين والتخصيص لهم، طبقًا لأعداد قطع الأراضي المعروضة، ولما هو موضح ببيان القطع المتاحة بكراسة الشروط والمواصفات، وأعداد المتقدمين.

الاشتراطات البنائية: لا تزيد عن 50% بعدد الأدوار بدروم + أرضي + 3 متكرر+ 25% غرف السطح والبروزات بالأدوار المتكررة (1.5 متر) على الواجهة الأمامية داخل الردود، ولا تتعدى البروز 10% من مساحة الدور الأرضي المسموح به، والتردد 3 متر أمامي و3 متر جانبي و4 متر خلفي.