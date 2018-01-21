وفد روسي يصل القاهرة للتفتيش على المطار قبل استئناف الرحلات

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، وفد أمني روسي رفيع المستوى قادمًا من موسكو عن طريق تركيا في زيارة للبلاد للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرة استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية.

ويلتقي الوفد الروسي الذي يضم عددًا من خبراء الأمن والطيران بسلطة الطيران المدني الروسي مع عدد من المسئولين الأمنيين بمطار القاهرة والطيران المدني لاستعراض جدول زيارة الوفد خلال جولاته التفتيشية على إجراءات الأمن داخل مبنى مطار القاهرة رقم 2، والمخصص للرحلات الروسية وتم تخصيصه لرحلات شركة إيرفلوت الروسية التي تشارك مصر للطيران في تنظيم رحلات بين القاهرة وموسكو تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزيري الطيران والنقل بالبلدين.

ومن المقرر أن يبدأ الوفد الروسي جولته غدًا الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، فيما تم رفع حالة الاستنفار وسط الأجهزة العاملة بمطار القاهرة وتفقد عدد من خبراء الأمن المصريين إجراءات الأمن داخل المبنى رقم 2.