​"الأرصاد" تحذر من الطقس: أمطار ورياح محملة بالأتربة طوال الأسبوع

كتب- معتز عباس:

حذر أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الاقتراب للمناطق الساحلية، يومي الخميس والجمعة، موضحاً: "نتوقع سقوط أمطار بكميات كبيرة في القاهرة والمناطق الساحلية".

وقال "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إنه بداية من غد الاثنين، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، ويزداد نشاط الرياح بالمناطق الساحلية، التي قد تصل لحد العاصفة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت نشاطًا للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، غدًا الاثنين، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، التى تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 19 درجة و12 درجة للصغرى، والإسكندرية 19 للعظمى و 12 للصغرى، ومطروح 20 للعظمى و11 للصغرى.